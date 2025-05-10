Akan Nehir Gibi: Paulo Coelho’dan içsel yolculuğa davet

Dünyanın en çok okunan yazarlarından Paulo Coelho, Akan Nehir Gibi ile okurlarını derin bir içsel keşfe çıkarıyor. Hayatın anlamına, etik değerler ve maneviyat üzerine düşündüren eser, küçük anların büyük derslerle dolu olduğunu hatırlatıyor. Okçuluktan dostluğa, öfkeden mutluluğa uzanan geniş bir yelpazede, Coelho’nun ilham verici düşünceleriyle tanışın.

Maneviyat, yaşam ve etik üzerine kişisel düşüncelerini paylaştığı bu sürükleyici eserde, hayatın en küçük anlarının bile önemli dersler barındırdığını hatırlatıyor. Okçuluktan farkındalığa, yolculuklardan iyi ile kötünün doğasına kadar pek çok farklı temayı ele alan Coelho, bir kurşunkalemin mutluluğa giden yolu nasıl gösterebileceğini, bir dağa tırmanma kılavuzunun hayalleri gerçeğe dönüştürebileceğini anlatıyor. Cengiz Han ve şahininin öyküsünden yola çıkarak öfkenin yıkıcılığına ve dostluğun kıymetine değiniyor.

Akan Nehir Gibi, Can Yayınları etiketi ile raflarda.