Ata Demirer, 4 yıllık uzun bir aradan sonra, yeniden ‘tek kişilik’ gösterisiyle sahneye döndü!

Ata Demirer'in gösterisi, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor.

Ata Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor...

Ata Demirer Gazinosu’nun ilk gösterisinin biletleri günler öncesinden tükenirken, Demirer kış sezonu boyunca her perşembe BKM’de sahne almaya devam edecek.

