Bunu tutuyorum çünkü elimde! Bir Oscar Ödülü meselesi...

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Oscar amca sen misin?

Akademi Ödülleri’ndeki en büyük gizem, Oscar isminin nereden geldiğiydi. Bununla ilgili kesin bir bilgi olmasa da popüler bazı teoriler bulunmakta. Akademi Kütüphanesi’nin eski yöneticisi Margaret Herrick’in ödül heykelciğini, amcası Oscar Pierce’a benzetmesiyle ortaya çıktığı en çok kabul gören teori. Herrick, heykeli gördüğünde “Bu, amcam Oscar’a benziyor” demiş ve bu ifade zamanla yaygınlaşarak ödüllere isim olmuş olabileceği üstünde duruluyor. Bir diğeri de oyuncu Bette Davis’in heykelciği eski eşi Harmon Oscar Nelson’a benzetmesinin, ödüllere “Oscar” adının verilmesine katkıda bulunmuş olabileceği yönünde. Hollywood gazetecisi Sidney Skolsky de isim annesi olabileceği düşünülüyor. Skolsky’nın ödüllerin daha samimi bir şekilde anılmasını sağlamak için köşesinde “Oscar” adını yazdığı konuşuluyor. Bu söylentiler ışığında Akademi Ödülleri’nin “Oscar” olarak anılması, 1939 yılında Akademi tarafından resmi olarak kabul edildi.

Bronz, 24 ayar altın kaplama olan heykel, MGM sanat direktörü Cedric Gibbons tarafından tasarlanırken ona şeklini veren George Stanley oldu. Heykelcik, bir film makarası üzerinde duran ve elinde bir kılıç tutan çıplak bir şövalyeyi tasvir ediyor. Heykellerin üretim süreci, herhangi bir aksilik yaşamamak adına bir yıl öncesinden başlıyor. Ödül verildikten sonra, kazananlar heykellerini resmi olarak satamayacaklarını belirten bir sözleşme imzalıyorlar. Eğer reddederlerse, ödülü saklamalarına izin verilmiyor.

Ve Oscar’ın sahibi…

En İyi Film, En İyi Yönetmen gibi 24 ana kategoride ödüllerini dağıtıldığı Oscar Ödüllerinde, kazananlar AMPAS üyeleri tarafından yapılan oylamayla belirleniyor. İyi Film kategorisi dışındaki tüm kategorilerde yalnızca o alanın uzmanları oy kullanabiliyor. İlk oylama sonucunda, her kategoride 5 aday belirlenirken, En İyi Film için aday sayısı 10’a kadar çıkabiliyor.

Anlaşıldığı gibi her film, Oscar’a aday olamıyor, belli kriterlere sahip olması gerekiyor. Aday filmin, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında Los Angeles County’deki bir sinemada en az 7 gün süreyle ticari olarak gösterilmiş olması, En İyi Film kategorisi için filmin süresi en az 40 dakika, kısa filmler için de sürenin 40 dakikadan az olması şartı var. Zaman zaman sonuçlarından memnun kalmadığımız heykelciklerin sahipleri bu şekilde belirleniyor.