Demir Demirkan ile 'Hatırla'

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Demir Demirkan bir süredir koruduğu sessizliğini, 'Hatırla' parçası ile bozdu. Gerçekten onun müziğin, tarzını ve yüzünü özlediğimizi hatırladık!

Zamanınızın çoğunu İstanbul’dan uzakta, Bodrum’da geçiriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz orada, zaman nasıl geçiyor?

Sertab’la (Erener) beraber genelde Bodrum’dayız ama gidiş gelişlerimiz de çok fazla. Mesela gidiyorum oraya bir ay bir şeyler yazıp çiziyorum sonra geri geliyorum. Son altı aydır falan 15 gün buradaysam, 15 gün oradayım. Müzik dışında da zamanımın büyük bölümünü spor yaparak geçiriyorum. Hatta bir spor odası bile yaptım kendime. Dalış da var tabii… Çok seviyorum denizi, dalış yapmayı. Eskiden avlanmak için dalardım ama artık avlanmıyorum, sadece spor için dalıyorum. Son zamanlarda ise zamanımın çoğunu meditasyon alıyor. Meditasyon ile kendi içime girip, kendime içeriden bakabiliyor olmam çok rahatlatıcı. Arınmak, zihnimi boşaltmak için tercih ettiğim bir yol bu.

İstanbul’u özlemiyor musunuz oradayken?

İstanbul’da olduğum zamanlar doğayı çok özlüyorum. Bodrum’daki ev öyle site falan değil. Kelimenin tam anlamıyla ‘dağ başında’. İnanılmaz huzur verici, dinendirici bir yer. Oradayken kendi içime dönmem, dinlenmem, yeni şeyler yazmam çok kolay… Şehir ise çok bunaltıcı, sürekli bir karambol hali var. O yüzden daha çok Bodrum’u özlüyorum diyebilirim.

Peki, biraz da müziğe dönelim. Sizi müziğin çok farklı alanlarında görüyoruz. Son zamanlarda ‘Kayıp Şehir’ dizi müziklerinde, Model grubunun prodüktörlüğünde, bestecilikte…

Bana aslında sen nesin diye sorsanız en başta gitaristim derim ama bununla birlikte bir sahne adamı, besteci ve şarkıcıyım. Ve bunun bir köşesinde de prodüktörlük var tabii. Bu benim için çok keyifli, müzikal olarak kendimi de beslediğim bir yön. Prodüktör, cevheri görüp parlatır. Model’e yaptığım tam olarak buydu aslında. Sonuç iki taraf için de keyif verici oldu.

