Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan sergi, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıtla karşımıza çıkıyor.

Arter



John Cage’in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve raslantısallığını bir arada gösteren ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergi sayesinde deneysel bir yaklaşıma tanıklık edebilirsiniz. Aynı zamanda sergi, ziyaretçilerini yapıtlardan yükselen sesleri keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediyor. Sergiyle bağlantılı olarak ‘La Cage Musicale’ başlıklı Spotify çalma listesiyle birlikte, ziyaretinizi kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürme şansını da yakalayabilirsiniz.