Gökhan Tepe'den yeni klip

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Gökhan Tepe, geçtiğimiz Mart ayında müzik marketlerde yerini alan “Seninle Her Yere” albümünün ilk video klibini hareketli şarkısı “Kader”e çekti.

Gökhan Tepe’nin yeni video klibi Murad Küçük imzası taşıyor. Çekimleri iki gün süren klibin görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu üstlendi. Yaklaşık 40 kişilik bir ekibin görev aldığı klibin dış çekimleri Demirciköy’de gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü Sırp model Suncica Travica’nın sanatçıya eşlik ettiği klipte; işini kadere bırakmayarak, sürekli rüyalarında gördüğü kadının izini süren bir adamın hikayesi anlatılıyor.