Yazar, oyuncu ve yönetmen Görkem Yeltan’ın on sekizinci çocuk kitabı “Karabiber, Nilü ve Çiçi” raflarda.

Görkem Yeltan’ın yazdığı, Deniz Karagül’ün çizimleriyle hayat verdiği yeni çocuk romanı “Karabiber, Nilü ve Çiçi” bir kertenkele, bir baykuş ve bir kaplumbağanın imkansız gibi görünen dostluğunu konu alıyor.

Üçlünün arkadaşlıkları, her birinin sorunları etrafında büyüdükçe büyüyor. Koskocaman mutsuzluklar, korkular ve endişeler, üç kafadarı hemencecik büyük bir maceranın ortasına düşürüyor. “Karabiber, Nilü ve Çiçi”de karakterleri evden kaçış, bir filin yardımıyla kat edilen orman, büyük bir film seti, yeni bir eve kavuşma; okurları ise hayvanlar dünyasında bir film kurgusu bekliyor...

