Hikayeci

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En iyi dostunuzun geçmişte bir katil olduğunu bilseniz ne yapardınız?

Hikayeci/Jodi Picoult/April

Sage Singer, bir gün trenle çıktığı bir yolculukta Josef Weber ile tanışır ve ikisi sıra sürede dost olur. Josef, Sage’den bir iyilik ister ancak bu biraz tuhaf bir istektir, çünkü söz konusu iyilik Sage’in kendisini öldürmesidir. İşin ilginç yanı Sage’in büyükannesi soykırımdan kurtulan bir kadındır, Josef ise eski bir Nazi subayı. ‘Hikayeci’, Jodi Picoult’ın tüm romanları arasında polisiye yönü en ağır basan, felsefi sorgulamalarla ve hesaplaşmalarla örülü bir modern zaman destanı ‘Hikayeci’.