“Hope” müzik marketlerde

2010 yılında Time Magazine’in yaptığı bir ankete göre dünyanın en etkileyici 7. ismi olarak bahsedilen Susan Boyle’un yeni albümü “Hope” müzik marketlerde.