2010 yılında Time Magazine’in yaptığı bir ankete göre dünyanın en etkileyici 7. ismi olarak bahsedilen Susan Boyle’un yeni albümü “Hope” müzik marketlerde.
Amazon tarihinde en çok ön-sipariş edilen albüm olarak görülen “Hope”; “Building a Mystery” ve “Angel” şarkılarıyla tanıdığımız Sarah Maclachlan tarafından “Susan Boyle’un ilham verici 6. Stüdyo albümü” olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar 22 milyonu aşkın albüm satışıyla büyük bir başarıya imza atan Susan Boyle, yeni albümünde balatlarını uptempo tarzındaki şarkılarla birleştirerek müzik tarzının yepyeni bir dönemini sevenlerine müjdeliyor. Boyle, albümde Pink Floy’un “Wish You Were Here”, “Simon & Garfunkel”in “Bridge Over Troubled Water” ve “John Lennon”ın “Imagine” gibi efsaneleşmiş şarkıları nefes kesen bir performansla yorumlayarak şarkılara yeni bir kimlik kazandırıyor.