İlhan Şeşen'den yeni albüm!

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Yılların duayen sanatçısı İlhan Şeşen yedi yıl aradan sonra 5.solo albümü “GEL” ile hayranlarıyla buluşuyor.

Albümün çıkış parçası olan “Acıdır Aşk” dahil albümdeki tüm eserlerin söz ve müzikleri İlhan Şeşen’e ait. Ayrıca albümde daha önceki solo çalışmalarından farklı olarak gitar ağırlıklı akustik bir sound tercih edildi.



Geçtiğimiz yıllarda talihsiz bir şekilde aramızdan ayrılan genç ve yetenekli müzisyen Serhan Şeşen’in düzenlemesini yapmış olduğu “Mış Baba” isimli şarkı ise üzerine sadece vokal eklenerek,aranjesine dokunulmadan ilk hali ile albümde yer alıyor. Vokalleri anlamlı kılan diğer bir özellik; Grup Gündoğarken üyeleri Burhan, Gökan ve İlhan Şeşen’in çocukları ile birlikte “Şeşen Ailesi” olarak Serhan’ın anısına şarkıyı seslendirilmiş olmaları. Ailecek müzisyen olan Şeşen ailesi bu albümde ayrıca; sanatçının kızı Melis Kılman Şeşen vokallerde, oğlu Fuat Şeşen “Yeşillikler İçinde” şarkısının düzenlenmesinde, damadı Hakan Kılman ise “İnsansın” şarkısındaki tronbon soloları ile albümde yer alıyorlar.



Ayrıca Kürşat Başar’ın saksafonu ve Burçin Büke’nin piyanosu eşliğinde seslendirdiği “Aşk Bitti” isimli şarkısı farklı bir projenin habercisi olarak albümde yer alıyor.