İstanbul'da Kedi

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Edebiyat dünyasının en sevdiği hayvanlardan biri şüphesiz kedi zira kedilerle ilgili öykülerin ucu bucağı yok ama kedileri bir de Gündüz Vassaf’tan dinleyin.

İstanbul'da Kedi/ Gündüz Vassaf / YKY

Vassaf, ince bir mizahla kaleme aldığı kitabında mitolojilerde ve dinlerde kedilerin başından geçenleri aktarırken hem insan türünün değerlerini sorguluyor hem de Türkiye’nin yakın geleceğinin çılgın projelerinde ‘İstanbul’da Kedi’nin akıl almaz dönüşümünü anlatıyor. Kitap, metne eşlik eden görsellerle, oyuncu, evcil, kutsal, yaban, tuhaf, tılsımlı kedi türünün romanı.