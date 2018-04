İzlandalı grup múm, 12 Şubat’ta İstanbul’da!

Çok uzak bir diyardan gelen bu grubun sizi 12 Şubat 2015 akşamında çok uzak ve farklı dünyalara taşıyacağına kesin gözüyle bakabilirsiniz.

Múm, elektronik ses ve efektleri yumuşak vokaller ve geleneksel enstrümanlarla harmanlayan deneysel bir müzik grubu. 1997’de İzlanda’da kurulan múm dörtlüsü ismini seçerken “hiçbir anlamı olmamasına” dikkat etmiş. Güzel isimli ilk albümleri “Yesterday was dramatic-today is ok”i 2000 yılında çıkarmışlar ama tanınmaya 2002 tarihli “Finally we are no one” ile başlamışlar. Grubun yedinci ve son albümü ise 2013’te çıkan “Smilewound.” Ancak bu albümlerin yanı sıra birçok farklı projeye, ilginç performanslara dahil olmuşlar, ki bunların arasında, ünlü Rus yönetmen Sergei Eisenstein’in “Potemkin Zırhlısı” için kaydettikleri ve üç defa canlı olarak seslendirdikleri özgün film müziği de var.