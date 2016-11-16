kadıNgözÜyle fotoğraf grubu, ilk “nü” sergisini Fransa’da açıyor…

“Erkek sanatçı, kadın model” hegemonyasına karşı bir duruş sergilemek isteyen kadiNgözÜyle fotoğraf grubunun, erkek modellerin fotoğraflarından oluşan “nü” sergisi; 3 – 16 Kasım 2016 tarihleri arasında Fransa’nın Nancy kentinde fotoğrafseverlerle buluşuyor.



Fotoğrafçı Niko Guido’nun danışmanlığında kurulan kadıNgözÜyle fotoğraf grubu, Türkiye’de bir tabuyu yıkarak ilk kez kadınlar bir araya gelip erkek modellerle “nü”yü yorumladılar. Nü fotoğraf tarihinde egemen olan “erkek sanatçı, kadın model” hegemonyasına karşı bir duruş sergilemek isteyen 22 cesur kadın fotoğrafçının dört yıl süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eserler, ilk kez Fransa’da sergileniyor.



Farklı mesleklerden kadınların bir araya geldiği kadıNgözÜyle fotoğraf grubu; mimar, grafiker, bankacı, akademisyen, çevirmen, turist rehberi, doğum fotoğrafçısı, ev hanımı ve emekli kadınlardan oluşuyor.

