Karolin Fişekçi'nin 50 tonu!

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Ressam Karolin Fişekçi 'İtaatkâr' adlı romanla okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor

Orhan Pamuk 'un sevgilisi olduğu dönemde ve sonrasında adını çokça duymaya başladığımız ressam Karolin Fişekçi bir romanla okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Fişekçi'nin mayıs ayının ilk haftasında İnkılap Yayınevi'nden çıkacak 'İtaatkâr' adlı romanı bir aşk etrafında gelişen iktidar savaşını ele alıyor; ilişkilerinde güçlü bir kadının bir 'sahibeye' dönüşmesini anlatıyor. Fişekçi, romanını, pek çok ülkede 'best-seller' olan 'Grinin 50 Tonu' adlı romana karşıt bir bakışla yazdığını söylüyor.