Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist Cenk Kahvecioğlu yeni kitabında iş, eğitim ve özel hayatı negatif etkileyen erteleme sorununa ışık tutuyor.

“Kendini (bilinçaltını) fark et, özgürleş” sloganıyla yeni kitabı “Sonra Değil Şimdi-Ertelemeye Son Ver” kitabını çıkartan Uzman Psikoterapist Cenk Kahvecioğlu, özellikle kendimizle ilgili birçok şeyi ertelediğimize, oysa sevdiğimiz bir kişinin en basit ihtiyaçlarını bile ertelemediğimize, onları hemen yerine getirdiğimize dikkat çekerek, şu soruyu düşünmemizi istiyor: “Neden kendimize çifte standart uyguluyoruz?”



Kitapta işte, eğitimde, özel hayatta var olan erteleme sorunlarını çözmeye yardımcı olacak öneriler ile kolayca uygulanabilecek tekniklere yer veriliyor.



