Mirkelam'dan yeni albüm

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Mirkelam, 6. solo albümü “Denizin Arka Yüzü"nü müzikseverlerle paylaşmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki günlerde Sony Music etiketiyle 6. solo albümü “Denizin Arka Yüzü"nü müzikseverlerle paylaşmaya hazırlanan Mirkelam, albüm hazırlıkları son hızla devam ederken hayranlarıyla albümden şarkılara dair ipuçlarını paylaşmaya başladı. Albüm hazırlıkları tamamlanana kadar albümündeki şarkılardan kısa teaserlaerı müzikseverlerle paylaşacak olan sanatçı ilk olarak söz ve müziği Mirkelam imzası taşıyan “Evlenelim Gel" şarkısının teasırını müzikseverlerle paylaştı.