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Mutluluğun sakıncaları

Elizabeth Farrelly, yaşadığımız zamanın köşe fotoğraflarını ustalıkla tespit ediyor.
Yapı Kredi Yayınları, günümüz sorunlarına odaklanan ‘21. Yüzyıl Kitapları’ adlı yeni bir dizi ile okuyucularının karşısında! Dizinin ilk kitabı olan ‘Mutluluğun Sakıncaları’nda beton yığınlarının, reklam panolarının, muazzam alışveriş merkezlerinin diyarındayız. Peki, tüm bunlar mutlu olmak için yeterli mi? Farrelly, neden küçük ölçekli mekanlar yaratamadığımızı ve doğaya saldırmaktan vazgeçemediğimizi sorguluyor.
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