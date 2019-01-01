Raflarda yerini alan kitaplar...

Anne Frank’ın Hatıra Defteri

Epsilon

Selim İleri’nin, “Yazarlık hayatımda peşimi hiç bırakmayan, büyük bir etkisi var” dediği kitap, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 15 yaşındayken Bergen-Belsen toplama kampında ölen Anne Frank’ın günlüklerini içeriyor. Babası Otto Frank, ölümünden sonra kızının günlüklerini yayınladı. Bu kitap, Anne Frank’ın 90’ıncı yaşına adanmış özel bir baskı.







Bilimin kısa tarihi

William Bynum

Alfa

İngiliz tıp tarihçisi ve Londra Üniversitesi Profesörü William Bynum’ın kaleme aldığı Bilimin Kısa Tarihi, okurları Babillilerden başlayarak günümüzün dijital çağına kadar bilim macerasına sürüklüyor. 3 bin yıl önce dünya hakkında düşünen, hayal kuran insanlar ile bilimin başlangıcını anlatıyor.







Çılgın bir ihtiyarın güncesi

Jun’ichiro Tanizaki

Can

Modern Japon edebiyatının muzip ustası Jun’ichiro Tanizaki, şehirli mazbut insanların geleneksel aile yapısının altında gizlenen arzuları, ihtirasları ve düşünceleri ortaya döküyor. Cinsellik, din ve para gibi konulara, değişen Japon toplumu üzerinden sarsıcı bir ironiyle mercek tutuyor.