Ressam Komet hayatını kaybetti: Kendisini böyle anlatmıştı...

60 yılı aşkın sanat hayatında pek çok farklı disiplinde hep üreten çağdaş sanatın en önemli isimlerinden Gürkan Coşkun hayatını kaybetti. "Kuyruklu yıldız" anlamına da gelen "Komet" ismini kullanan sanatçı, Mehmet Güleryüz'ün Güldüğüme Bakma adlı nehir söyleşisinde belirttiğine göre, ismini, "Bill Haley & His Comets" grubundan esinlenerek aldı.

Sanatçının ölüm haberini Alef Yayınevi, Twitter hesabından ”Hoşçakal Komet” mesajıyla haberi duyurdu.

RESSAM KOMET KİMDİR?

Komet (Gürkan Coşkun) 1941 yılında Çorum’da doğdu. 1960–1967 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer Atölyeleri’nde çalıştı.

Dışavurumcu anlayışın egemen olduğu figüratif yapıtlarıyla tanınır.

Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda sergi açtı. İlk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen şehrinde açan sanatçının eserleri; Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer alıyor. Komet, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve Paris'te sürdürüyordu.

Komet, Aralık 2021'de HELLO!'dan Büşra Nazlan Üregül'a konuşmuştu. İşte o röportaj...