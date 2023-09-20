Sayı 21'e yükseldi: İşte Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 21 miras alanı

Dünyadaki en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Ankara Polatlı'daki "Gordion antik kenti" bu hafta Dünya Mirası listesine girdi. Hemen bir gün sonra ise "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" aynı listeye kaydedildi. Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camii ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Dünya Mirası ilan edildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin listedeki kültür varlığı sayısı 21'e yükseldi.

İşte Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel varlıkları