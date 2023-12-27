Taylor Swift, Elvis Presley'in rekorunu kırdı

Yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, "1989" albümünü 27 Ekim'de yeniden piyasaya çıkardı. Billboard 200 müzik listesinde birinci sıraya yeniden yerleşen Taylor Swift, şarkıcı Elvis Presley'nin rekorunu kırdı.

BİRİNCİ SIRADA 67 HAFTA GEÇİRDİ

Şarkıcı, “1989 (Taylor’s Version) albümüyle müzik listesinin birinci sırasında 67 hafta geçirdi. Swift böylece Presley ile birlikte "Birinci sırada en uzun süre kalan şarkıcı" olarak tarihe geçti.

BILLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ'NDE 10 ÖDÜL KAZANDI

Şarkıcı ayrıca bu yıl Billboard Müzik Ödülleri'nde En İyi Şarkıcı Ödülü de dahil olmak üzere toplam 10 ödül kazandı. Aynı zamanda Taylor Swift, Time dergisi tarafından da "Yılın Kişisi" seçildi.