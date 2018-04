Andrew Lloyd Webber'in ölümsüz eseri 'The Phantom of the Opera' 17 Mayıs'a kadar İstanbul'da! Muhteşem sahnesiyle Türkiye’de bir ilk olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bu müzikali izlemeye doyamayacaksınız.

Efsanevi İngiliz besteci Sir Andrew Lloyd Webber'in ölümsüz eseri The Phantom of the Opera, (Operadaki Hayalet) 7 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde...Paris Operası'nda hayalet olarak tanınan, yüzü ileri derecede deforme olmuş bir müzik dâhisinin, yetenekli ve güzel Soprano Christine'e olan saplantılı aşkını konu alan The Phantom of the Opera, kıskançlık, çılgınlık ve ihtirasın kesiştiği büyülü bir hikayeyi konu alıyor. Fransız yazar Gaston Leroux'ın aynı adlı romanından uyarlanan müzikal, sayısız başarısının yanı sıra, ilginç prodüksiyon detaylarıyla da dikkat çekiyor.Gelmiş geçmiş en başarılı ve uzun soluklu müzikal olarak nitelendirilen Phantom of the Opera, gişe hasılatıyla Titanic, E.T. ve Star Wars gibi filmleri geride bırakarak, “dünyanın en çok gişe hasılatı yapan performansı” olma unvanını elinde bulunduruyor.Efsanevi şarkılarıyla da akıllara kazınan Phantom of the Opera, albümüyle, İngiltere müzik tarihinde listelere bir numaradan giriş yapan tek müzikal olma özelliğini taşıyor. Albüm satışları dünya çapında 40 milyonu aşan müzikalin, içlerinde Tony ve Oliver Ödülleri de olmak üzere 50’den fazla tiyatro ve müzikal ödülü bulunuyor.Oyuncular, teknik ekip ve orkestra da dahil olmak üzere 130 kişilik bir ekipten oluşan Phantom of the Opera’nın her bir performansında; 230 kostüm, 281 mum, 14 şifonyer, 250 kg kuru buz ve 10 adet sis makinası kullanılıyor. Ayrıca her bir performansta 22 sahne değişimi bulunuyor. Phantom of the Opera’nın dekorunun en önemli parçalarından biri olan 1 tonluk tamamı kristalden yapılma avizesi ise izleyicilere her performansta unutulmayacak bir deneyim yaşatıyor.25 yılı aşan geçmişiyle dünya çapında 40 ülke, 110 şehirde, 65,000 performansla 80 milyonluk bir izleyici kitlesine sahip olan Operadaki Hayalet, dünya turneleri kapsamında 15’ten fazla dile çevrildi.İlk olarak 1986 yılında Londra’da sahnelenen müzikal, aradan geçen 28 yıl boyunca sadece Broadway’in en uzun soluklu şovu olmakla kalmadı, birçok kez beyazperdeye de uyarlandı. Bu uyarlamalardan biri de Joel Schumacher’ın yönetmenliğinde çekilen ve 2004 yılının sonlarında vizyona giren müzikal-film oldu. Film, 3 dalda Oscar’a, 3 dalda ise Altın Küre’ye aday gösterilirken Phantom rolünde yer alan Gerard Butler’ı da sinema dünyasına kazandırdı.Tarih: 7 Nisan-17 Mayıs 2015Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana TiyatroHafta içi gösteri saatleri:21:00, Hafta sonu cumartesi saat 15:30 ve 20:30,pazar günleri saat :14:30 ve 19:30Bilet Fiyatı: Hafta İçi – 250 TL – 198 TL – 165 TL – 122 TL – 59 TLHafta Sonu – 275 TL – 219 TL – 182 TL – 135 TL – 67 TL*Biletler websitesinde (http://www.zorlucenterpsm.com/tr/the-phantom-of-the-opera) ve Biletix’de!