Thomas Mann’ın son romanı artık Türkçe

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Thomas Mann’ın ölmeden önce yayımlanan son romanı Dolandırıcı Felix Krull’un İtirafları, Can Yayınları etiketiyle Türkçe olarak yayınlandı.

Thomas Mann, ölmeden kısa süre önce yayımladığı Dolandırıcı Felix Krull’un İtirafları (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil) ilk kez Türkçede. Can Yayınları tarafından yayımlanan ve Kasım Eğit - Yadigar Eğit tarafından Türkçeye çevrilen roman, bir sahtekârın toplum içindeki yükselişini anlatıyor. Mann, bir dönemin ünlü otel hırsızı Romanyalı Georges Manolescu’nun anılarından esinlenerek kaleme almış bu kitabı.



Thomas Mann’ın eserlerinde sanatçının oyun alanı olarak şekillenen gerçeklik ile görünüş arasındaki ince sınır çizgisi, Dolandırıcı Felix Krull’un İtirafları’nda hile, düzen ve entrika aracılığıyla ihlal ediliyor ve kolayca suça dönüşebilecek bir yaşantıya dönüşüyor.