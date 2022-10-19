Kundalini uyanışı nedir? Kundalini enerjisini nasıl çalıştırırsınız?

Sanskritçe'den "sarmal yılan"a çevrilen Kundalini, omurganın tabanında kıvrılmış, dinlenmekte olan, genellikle uykuda olan enerjiyi tanımlar. Yükseldiğinde veya uyandığında, birtakım deneyimlere ve semptomlara neden olabilir. Peki kundalini enerjisi nedir? Kundalini enerjisini nasıl aktive edersiniz?

Kundalini enerjisi nedir?

Kundalini bir yaşam gücü enerjisi olarak kabul edilir, yani büyük bir iç güç kaynağıdır. Aslında hepimiz buna sahibiz, ama bunu "uyanış" olarak deneyimlemedik. Spritüal öğretmen ve Transcendence Calling Monique Rebelle'in yazarı, "Bu sizin bilincinizdir" diyor. "Olduğunuz, düşündüğünüz, hatırladığınız, görselleştirebildiğiniz her şey bu sizin bilincinizdir" diye ekliyor.

Geleneksel olarak dişil olduğu düşünülen bu enerjinin, kişinin çakraları tamamen berrak ve açık olduğunda özgürce akabildiğini açıklar. Rebelle, "Çakralar, algı boyutlarına açılan kapılar gibidir," diyor ve tıkanmış çakraların çoğu için Kundalini enerjisinin akmasına izin vermediğine dikkat çekiyor.

Kundalini uyanışına ne sebep olur?

Gerçek şu ki, bu sorunun cevabı yok. Bazıları için Kundalini uyanışı, yıllarca ruhsal bir uygulama geliştirdikten, Kundalini yoga, meditasyon gibi şeyler yaptıktan sonra gerçekleşebilir. Ama aynı şekilde, önceden herhangi bir eğitim olmaksızın kendiliğinden de açılabilir.

Kundalini yoga öğretmeni Krishna Kaur'un dediğine göre, "Kundalini yükselişi otomatik olarak gerçekleşen bir şeydir ve her tür ruhsal disiplin altında, herhangi bir yoga tarzı altında gerçekleşebilir." Yani, Kundalini, mutlaka aramanız gereken bir şey değil.

Maneviyatınızı ve iç dünyanızı zenginleştirme pratiği yoluyla, sonunda o kadar tarafsız ve dengeli hale gelebilirsiniz ki, "tamamen uyanmış ve bir yere ulaştığınızı bilirsiniz", diye ilave ediyor Kaur, bir uyanış olan Kundalini enerjisini bir amaçmışçasına insanların kendi Kundalini enerjilerini yükseltmeyi öğretmediğini de sözlerine ekliyor ve insanların buna teşebbüs etmemesi gerektiğini düşünüyor.

Uyanışı deneyimlediğinize dair bazı işaretler:

Egodan ve maddi alemden bir özgürlük hissine sahipsiniz.

Zamanlarınızda, coşkulu hissediyorsunuz ve yankılanan bir huzur hissine sahipsiniz.

Zihnin ikili doğasını aşarsınız ve realitemizi bilinçli olarak yarattığımızı görebilirsiniz.

Var olan her şey için sevgi ve şefkat hissedersiniz ve kendinizi her şeyin içsel bir parçası olarak tanırsınız.

Zihniniz, her seferinde bir düşünceye odaklanmak için yeni bir yetenekle, gözle görülür şekilde daha durgun.

Zihniniz tanık olabilir, gözlemleyebilir ve ayırt edebilir (açık bir taç çakra sayesinde).

Eski sorunlar ve hatta geçmiş travmalar artık sizde aynı etkiyi yaratmıyor. Onları hatırlıyorsun, ama artık seni rahatsız etmiyorlar.

Tüm vücudunuzun orgazm geçirmesi gibi, ancak cinsellikten daha şehvetli olan zevkli fiziksel duyumlar hissedebilirsiniz.

Hayatınıza ve hatta geçmiş yaşamlarınıza dair derin yeni kavrayışlara sahipsiniz.

Yaşamınızda korkmadan olumlu değişiklikler yapmanızı sağlayan yeni bir güce ve netliğe sahipsiniz.

Yaratıcılığınız yükselirse.

Empatide önemli bir artış varsa.

Vücudunuz sallanabilir. (Bu, Kundalini yükseliyorsa ancak çakralarınız net değilse, bu nedenle enerji akamıyorsa olabilir.)

Omurgada sıcaklık hissedersiniz. (Bu, yine, yükselen Kundalini enerjisinin tam olarak düzgün şekilde akmadığının bir örneği olabilir, diyor Rebelle.)

Uyumakta zorlanıyorsanız.

Kundalini uyanışının faydaları

Bir Kundalini uyanışı sizi kendini gerçekleştirmeye veya Rebelle'in açıkladığı gibi "ruhun ölümsüz bir varlık olarak kendini gerçekleştirmesine" getirebilir.

Bir mutluluk ve yankılanan sevgi durumuna ulaşabilirsiniz.

Sakin bir zihniniz olabilir. Rebelle, "Herhangi bir sorun, açık bir zihinle, kalıcı yapılarla ve bizi büyümekten alıkoyan her şeyle dolu olmayan bir zihinle çözülebilir olduğumuzu düşündüğümüz kişiye sıkışıp kalır" diye ekliyor.

Rebelle, "Var olan her şeyle bir bağlantı ve her zaman, her zaman var olan her şeyin yaratıcısı olduğumuz anlayışı" olan ruhsal aydınlanmayı deneyimleyebilirsiniz.

Yaratıcılığı ve merhameti artırmış olabilirsiniz.

Kundalini uyanışının zararları

Kundalini enerjisini tesadüfen veya hazır olmadan yükseltmek mümkündür.

Kundalini uyanışları herkes için farklı olacaktır ve bazıları bunun kötü bir uyuşturucu gezisi veya psikoz gibi hissedebileceğini söylüyor.

Açık çakralara sahip olmayan bir vücutta, vücut spazmları ve sıcak hissetme gibi hoş olmayan fiziksel semptomlar da deneyimleyebilir.

Kundalini enerjisini nasıl geliştirirsiniz?

Kundalini uyanışını "elde etmeye" çalışmak amaç olmamalıdır. "Hedef", tabiri caizse, yalnızca bütün, kendini gerçekleştirmiş bir insan olmak olmalıdır. Kundalini enerjiniz yükselirse, yükselir ama değilse, maneviyatınızı geliştirerek hala kendinize bir hizmet edebilirsiniz.

Tüm bunlarla birlikte, maneviyatınızı ve bilincinizi genel olarak geliştirmenizin bazı yolları şunlardır:

1. İkinci ve üçüncü çakralarla çalışın ve onları eğitin: Rebelle bu iki çakranın (sakral ve solar pleksus) mantık ve duyguya dayandığını not eder. Bizi maddeye bağlı tutarlar ve maddeyi aşmaya başladığımız kalp alanımıza girebilmemiz için engelin kaldırılması gerekir.

2. Üst çakraları geliştirin: Rebelle, bu çakraların (kalp, boğaz, üçüncü göz ve taç çakralarının) engelini kaldırmanın zor olabileceğini ve en iyisinin onları geliştirmeye odaklanmak olduğunu açıklıyor. Çoğu zaman, bir şeyi istemenin veya aramanın "hedefi" olması onu çok daha ulaşılmaz hale getirebilir.

3. Meditasyon yapın: "Zihni teslim etmek, zihni susturmak ve zihne odaklanmayı uygulamak çok önemlidir" diyor Rebelle. Bu, zihinsel berraklığa sahip olduğunuz ve daha fazla içsel akışın olduğu bir zihinsel durgunluğa ulaşmanıza izin verecektir.

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4. Yoga yapın: Aklınızda Kundalini enerjisi varsa, elbette Kundalini yoga muhtemelen en bariz seçim olacaktır, ancak herhangi bir yoga türü ruhsal yolculuğunuzda size yardımcı olabilir. Yoganın faydalarını 'Her gün yoga yapmanın sağlığa 15 faydası' haberimizden bakabilirsiniz.

5. Sevginizi yetiştirin: Sevgiyi hissetmek önemlidir, ancak Rebelle sevgi vermenin nihayetinde daha fazlasını geliştirmemize yardımcı olduğunu not eder. Bunu yapmak için sevgi dolu şefkat meditasyonunu deneyin.

6. Sesle çalışın: Ses, boğaz çakrası ile yakından ilişkilidir. Rebelle, titreşim, ses iyileştirme, müzik ve hatta mantra söylemenin sesin gücüyle çalışmanın yolları olduğunu açıklıyor.

7. Tantrayı deneyin: İster tantra yoga ister tantrik seks olsun, birçok insan tantra yoluyla Kundalini'yi yükselten bir deneyim yaşadığını iddia etmektedirler. Tantra tamamen eril ve dişil enerjinin dokuması ile ilgilidir.