Hayatınızı şifalandırın: Ayuverda nedir? 10 maddede Ayuverda yaşam tarzını benimseyin

Ayuverda bir yaşam biçimidir. Aslında hayatını yeniden düzenlemek isteyenler için benimseyebilecekleri ve takip edebilecekleri bir rutin olabilir. Peki Ayuverda nedir? Hayatınızı Ayuverda'ya göre nasıl şekillendirebilirsiniz? Gelin bakalım...

Ayuverda nedir?

Ayurvedi, uyurken, yemek yerken, doğadayken veya işteyken bile yaşamın her alanında sağlığınıza bilinçli bir yaklaşımdır. Kelime anlamı olarak Ayur, “yaşam”, veda ise “bilim” veya “bilgi” demektir. Yani, ayurvedi kelimenin tam anlamıyla -ve amacındaki gibi- bir yaşam bilimidir. Ayurveda size sağlıklı bir beden ve zihin elde etmek ve sürdürmek için yaşam yolunu öğretir. Ayurveda'nın ilkelerine göre zihin ve beden birbirine bağlıdır, bu nedenle sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir beden yaratır ki bunun tersi de geçerlidir. Ek olarak, “Önlemek tedavi etmekten iyidir” ilkesine de inanmaktadır. Ayurveda ile sağlıklı bir yaşama erişmek için 10 basit tüyo listeledik. Onları denedikten sonra Ayurvedi’nin sunduğu sağlıklı yaşamın etkisini sizde fark edeceksiniz.

Bir rutin oluşturun

Günlük bir rutini takip etmek, Ayurveda’ya göre, uyku saatinizin, yemek saatinizin, yürüyüş saatinizin her gün aynı olduğu bir disiplinle devam etmesini gerektirir. Ayurveda, uyumak için en iyi zamanın akşam 10 civarında olduğunu, uyanma saatinin ise sabah 6 civarında olması gerektiğini söylüyor. Yemek yeme, öğün atlamadan düzenli saatlerde olmalıdır. Bu şekilde vücut ve Agni (sindirim ateşi) en iyi şekilde çalışır ve yiyecekler uygun şekilde sindirilir.

Taze yiyecekler yemeye özen gösterin

Sıcak ve uygun şekilde pişirilmiş yiyecekleri salatalarla birlikte küçük porsiyonlar halinde yiyin. Yiyecekler sıcak olmalı ve sindirime yardımcı olması için baharatlarla tatlandırılmalıdır. Sindirim asitlerini seyrelterek zayıf sindirime ve asimilasyona neden olacağından, yemek sırasında çok miktarda sıvı içmeyin. İşlenmiş, konserve edilmiş, dondurulmuş veya paketlenmiş gıdaların sindirimi daha zordur ve bu nedenle vücutta ‘toksinler’ oluşturur. İlkbahar ve yaz aylarında daha hafif yiyecekler ve daha çok sulu meyveler yemelisiniz. Kış aylarında, kök sebzelerle dolu çorbalar ve güveçler tüketin.

Kendinizi aç bırakmayın

Belli bir aralıktan geçtiyse ve siz de acıktıysanız, o zaman yemek yemelisiniz. Bu his, önceki öğünün uygun şekilde sindirildiğini ve Agni'nin bir sonraki öğünü sindirmeye hazır olduğunu gösterir. Açlık hissi duymadan yemek yemek genellikle kilo alma ve zayıf sindirim gibi Kapha bozukluklarına yol açar.

Daha çok su ve daha az kafein tüketin

Sindirimi ve uykuyu engellediği için kafein alımınızı azaltın. Ayurvedi susuz kalmamanızı önerir. Hala kafein alımında ısrar ediyorsanız, Kapha'nın yavaşlamamızı önerdiği akşam geç saatlerde değil de, günün ilk yarısında bunu planlayın.

Vücudunuzun doğal dürtülerini asla reddetmeyin

Öksürük, geğirme, gaz ve bunun gibi bedensel dürtüleri bastırırsanız vücutta rahatsızlığına neden olur ve bu bozulduğunda şişkinlik ve nefes alma sorunlarına yol açar. Bu nedenle, doğal bedensel dürtülerinizi bastırmamaya çalışın.

Yürüyüş ve egzersiz yaparak vücudunuz aktif tutun

Düzenli sabah yürüyüşü, bazı esneme egzersizleri vücut için harikalar yaratır. Aslında sadece vücut değil, beyin de egzersiz sırasında kendimizi iyi hissettiren endorfin ve serotonin salgılar. Agni'yi tutmak için yoga, yürüyüş, bisiklete binme, yüzme veya herhangi bir fiziksel aktivite yapmalısınız. Birkaç kat merdiven kullanmayı deneyin, otobüsten bir durak erken inin, yürüyün ve konuşun, her şey yardımcı olur.

Stressiz bir uyku çekin

Vücudumuzun yenilendiği ve toksinlerden arındığı zaman, iyi bir uyku uyuduğumuz zamandır. O zaman, iç hücrelerimiz, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve canlı enerjiyi vücudumuzda dolaştırmak için uyum içinde çalışır. Bu yüzden uyumadan önce gece geç saatlerde, çok fazla TV ve akıllı telefondan kaçının, yatmadan önce ılık bir banyo yapın ve sizi sakinleştirmek için lavanta sıvı kastil sabunu kullanın. Doğal lavanta kokusu kaygıyı, stresi azaltır ve zihin üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

Sindirim sisteminizi sağlıklı tutun

İyi bir sağlık ve sindirim sistemi her zaman ilişki içindedir. Lifli yiyecekler yediğinizde aktif kalın, bağırsak hareketi oradadır. Kabızlık ve mide rahatsızlığı gibi sorunlardan kaçının. Ancak bazen sindiriminiz etkilenirse Ayurvedi Bilvadi Churna alabilirsiniz. Ana bileşenleri Bel meyvesi ve tohumdur. İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), ishal, hazımsızlık ve mide ağrısı gibi mide problemlerinde hızlı bir rahatlama sağlar.

Meditasyon yapın

Günde en az 20 dakika yoga yapmanız her türlü stresle başa çıkmanızda yardımcı olacaktır. Kendinizi dış dünyadan koparın, oturun ve birkaç dakika gözlerinizi kapatın. Bu teknik size iç huzuru vermenize yardımcı olacak ve daha olumlu hissetmeye başlayacaksınız.

Hayatın iyi tarafından bakın

Hayat güzeldir ve öyle düşünürseniz daha da güzelleşir. Pozitif olduğunuz sürece pozitiflik size geri gelecektir. Etrafınızdaki tüm güzel şeylere bakın, küçük jestleri takdir edin, arkadaşlar edinin, enerjik olun. Önce kendinizi sevin sonra çevrenizi, işte o zaman her şey daha güzel gelecektir.