Meditasyon türleri: Hangi meditasyon türünü yapmalıyım? 9 farklı meditasyon

Meditasyon, binlerce yıldır ‘Anın farkındalığı’ için kullanılan bir tekniktir. Meditasyon; odaklanma ve dikkat sorunlarınızı çözebilir, zor duyguları kabullenmeniz de yardımcı olabilir. Beden ve nefes ile bağlantı kurup stresinizi azaltabilir bu sayede de psikolojik hatta fiziksel faydalarını görebilirsiniz. Meditasyon yapmanın doğru veya yanlış bir şekli olmasa da, ihtiyacınıza ve duygularınıza yönelik bir meditasyon türü bulmanız daha derinleşmenizde faydalı olacaktır. Farklı farklı meditasyon çeşitlerinden yararlanabilir kendinize uygun olanı bulabilirsiniz. İşte sizler için 9 popüler meditasyon tekniğini araştırdık.

Meditasyonun faydaları nelerdir?

Meditasyon hem ruhsal hem de fiziksel manada kişiye son derece iyi gelen bir uygulamadır. Meditasyon yapmanın pek çok faydası vardır. İşte bazıları;

Uyku kalitenizi arttırır,

Stresinizi azaltır,

Saldırganlığınızı azaltır,

Sizi daha uyumlu biri haline getirir,

Empati duygunuzu geliştirir,

Bir şeylere daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur.

Meditasyon çeşitleri

Meditasyonun farklı çeşitleri vardır. Her meditasyon stili herkes için uygun değildir. Bu tekniklerin her biri farklı zihin ve beceriler gerektirir. Sizi en rahat hissettiren ve uygulamaya hevesinizin en üst seviyede olduğu meditasyon türünü tercih etmelisiniz.

Farkındalık Meditasyonu

Manevi Meditasyon

Odaklanma Meditasyonu

Hareket Meditasyonu

Mantra Meditasyonu

Transandantal Meditasyon

Aşamalı Gevşeme

Sevgi ve Şefkat Meditasyonu

Görselleştirme Meditasyonu

Farkındalık meditasyonu

Budist öğretilerden oluşan bu meditasyon türü Batı’daki en popüler meditasyon türüdür. Farkındalık meditasyonunda, düşüncelerinize yoğunlaşırsınız. Düşünceleri yargılamazsınız. Bu uygulama, konsantrasyonu farkındalıkla birleştirir. Bir duygu veya düşünceyi gözlemlerken nefesinize odaklanmanız faydalı olacaktır. Bu meditasyonu bir rehbere ihtiyaç olmadan tek başınıza yapabilirsiniz.

Manevi meditasyon

Bu meditasyon türü neredeyse tüm dinlerde ve manevi geleneklerde kullanılır. Manevi meditasyon, daha yüksek bir güçle dini anlam ve bağlantı hakkında daha derin bir anlayış geliştirmeye odaklanır. Manevi meditasyon evde veya ibadet yerlerinde uygulanabilir. Bu uygulama, ruhsal gelişim ve daha yüksek bir güçle derin bağlantılar arayanlar için faydalıdır. Hristiyanlıkta tefekkür duası, İslamda tasavvuf zikri, Yahudilikte kabalistik uygulamaları bazı manevi meditasyon örnekleridir.

Odaklanma meditasyonu

Odaklanma meditasyonu, beş duyudan herhangi birini kullanarak konsantre olmayı içerir. Nefesiniz gibi içsel bir şeyi odaklanabileceğiniz gibi dikkatini odaklanmanıza yardımcı olacak dış bir etkene de verebilirsiniz. Bir gong sesini dinleyebilir, bir mumun alevine odaklanabilir, mala boncuklarını sayabilir, aya bakabilirsiniz. Bu meditasyon türü uygulamada basit dursa da yeni başlayanlar için ilk başta odaklarını birkaç dakikadan daha uzun süre sabit tutmak zor olabilir. Zihninizi dağıtmamak önemlidir. Eğer dağılırsa başa dönüp yeniden odaklanın. Odak ve dikkat keskinliği amaçlayanlar için doğru tercih olacaktır.

Hareket meditasyonu

Bu meditasyonu duyduğunda herkesin aklına ilk yoga gelse de aslında şunları da içerebilir: Yürüyüş, bahçe işleri, tai chi.. Bu, hareketin sizi ve bedeniniz ve an ile daha derin bir bağlantıya yönlendirdiği aktif bir meditasyon şeklidir. Harekette huzur bulan ve vücut farkındalığını geliştirmek isteyen kişiler için faydalıdır.

Mantra meditasyonu

Bu meditasyon türü, Hindu ve Budist gelenekleri de dahil olmak üzere birçok öğretide öne çıkar. Zihni temizlemek için tekrarlayan bir ses kullanılır. Bir kelime, kelime öbeği veya ses olabilir. En yaygın olanı ‘omm’dur. Mantranız, yüksek sesle veya sessiz şekilde konuşabilir. Mantrayı bir süre boyunca zikrettikten sonra, daha uyanık ve daha uyumlu olacaksınız. Bazı insanlar bu meditasyon türünden, kelimeye odaklanmayı nefese odaklanmaktan daha kolay buldukları için hoşlanırlar. Bazıları ise sesin titreşimini vücutlarında hissetmekten hoşlanırlar.

Transandantal meditasyon

Bilim camiasında birçok araştırmaya konu olan bu meditasyon türünü Maharishi Yogi tarafından bulunmuştur. Zihni susturmak ve sakinlik ve huzur durumu yaratmak için tasarlanmış özel bir uygulamadır. Mantra kullanımını da içerir ve sertifikalı bir uygulayıcı tarafından öğretilir.

Aşamalı gevşeme

Vücut tarama meditasyonu olarak da bilinen aşamalı gevşeme, vücuttaki gerginliği azaltmayı ve gevşemeyi teşvik eden bir uygulamadır. Genellikle stresi önlemek için yatmadan önce uygulanır. Çoğu zaman, vücutta tek seferde bir kas grubunu yavaşça sıkılaştırmayı ve gevşetmeyi içerir.

Sevgi ve şefkat meditasyonu

Bu meditasyon, kişinin kendisine ve başkalarına karşı; şefkat, nezaket ve kabul gibi duygularını güçlendirmesi için kullanılır. Başkalarından sevgi almak için zihni açmayı ve ardından sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza, doğaya ve tüm canlılara iyi dilekler göndermeyi içerir. Öfke ve kızgınlık duygularını bünyesinde barındıranlar için bu meditasyon türü faydalı olacaktır.

Görselleştirme meditasyonu

Olumlu sahneleri, görselleri, figürleri veya görüntüleri göz önüne getirerek rahatlama, huzur ve sakinliği artırmaya odaklanan bir tekniktir. Bu uygulama, bir sahneyi hayal etmeyi ve mümkün olduğunca çok ayrıntı ekleyerek beş duyuyu kullanmayı içerir. Birçok insan, ruh halini iyileştirmek, iç huzuruna ulaşmak ve stresi azaltmak için bu yöntemi kullanır.