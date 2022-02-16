Yoganın faydaları: Her gün yoga yapmanın sağlığa 15 faydası
Toplumunda daha da popüler hale gelen yoga, hayatımızda birçok zihinsel ve fiziksel alanında fayda sağlar. Düzenli olarak pratik yapmak, tepeden tırnağa daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Peki yogayı hayatınıza katmanın ne gibi faydaları vardır? İşte yoganın 15 faydası...
Modern dünyada, yoganın sadece fiziksel bir uygulama olduğu düşünülse de aslında yoga; meditasyon, nefes çalışması, dua, ritüel, mantra gibi çok çeşitli öz disiplin uygulamalarını içinde barındırır. Yoga kelimesi ‘bağlanmak’ anlamına gelen ‘yuj’ kökünden türemiştir. Temel olarak yoga bağlarla ilgilidir. Yogada derinleşmek, pratikleri düzenli olarak yapmak hayatımıza pek çok fayda sağlayacaktır. Şimdi yoganın faydalarına bakalım:
Yoga esnekliği arttırır
Esneklik, vücut sağlığı için oldukça önemli bir bileşendir. Özellikle 65 yaş üstü yetişkinlerin esnekliklerini geliştirmede son derece faydalıdır.
Yoga stresten kurtulmanıza yardımcı olur
Asana yoga özellikle stresi azaltmada oldukça etkilidir. Fiziksel yoga sadece yoganın bir yönüdür. Meditasyon, nefes çalışması veya işitsel ritüeller de stresi azaltmada önemli etkenlerdir.
Yoga zihin sağlığınızı da iyileştirir
Hem hareket temelli yoga terapileri hem de nefes temelli uygulamalar depresyonu iyileştirmede etkilidir.
Yoga gücünüzü arttırır
Yoga, esneme ve esneklik ile ilişkilendirilse de bazı yoga teknikleri güç geliştirmede de etkilidir. Yoganın türüne, düzeyine ve eğitmene bağlıdır.