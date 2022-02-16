Yoganın faydaları: Her gün yoga yapmanın sağlığa 15 faydası

Modern dünyada, yoganın sadece fiziksel bir uygulama olduğu düşünülse de aslında yoga; meditasyon, nefes çalışması, dua, ritüel, mantra gibi çok çeşitli öz disiplin uygulamalarını içinde barındırır. Yoga kelimesi ‘bağlanmak’ anlamına gelen ‘yuj’ kökünden türemiştir. Temel olarak yoga bağlarla ilgilidir. Yogada derinleşmek, pratikleri düzenli olarak yapmak hayatımıza pek çok fayda sağlayacaktır. Şimdi yoganın faydalarına bakalım:

Yoga esnekliği arttırır

Esneklik, vücut sağlığı için oldukça önemli bir bileşendir. Özellikle 65 yaş üstü yetişkinlerin esnekliklerini geliştirmede son derece faydalıdır.