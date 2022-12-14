Kurak Günler vizyonda açılışı rekorla yaptı

Emin Alper'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kurak Günler filmi ekim ayında Altın Portakal'da 9 ödül birden kazanmıştı. Sinemada da izleyici ile buluşan Kurak Günler vizyondaki ilk üç gününde 51 bin 371 seyirciyle üçüncü sırada yer aldı ve Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapan yerli filmler arasında en iyi açılış yapan film oldu.

Öte yandan Çakallarla Dans 6, ikinci hafta sonunda 151 bin 318 seyirciyle Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu ise 102 bin 963 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer alıyor.

KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU

Filmin konusu özetle şöyle: Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat'a yaklaştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.

KURAK GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI

Selahattin Paşalı,

Ekin Koç,

Selin Yeninci,

Erol Babaoğlu,

Erdem Şenocak,

Sinan Demirer,

Nizam Namidar,

Ali Seçkiner Alıcı,

Eylül Ersöz