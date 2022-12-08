Kurak Günler filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Altın Portakal'da 9 ödül...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ödül Töreni Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Gecede 5 ayrı kategoride 25 ödül verildi. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü, ilk filmi Sonbahar dünya çapında altmıştan fazla film festivalinde gösterilen Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" kazandı. Gecede Emin Alper'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kurak Günler filmi ise 9 ödül birden kazandı. İşte Kurak Günler filminin konusu, künyesi ve oyuncuları:



Filmin Künyesi:

Yönetmen: Emin Alper

Emin Alper Senaryo: Emin Alper

Emin Alper Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis

Christos Karamanis Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker

Özcan Vardar, Eytan İpeker Sanat Yönetmeni: Nadide Argun van Uden

Nadide Argun van Uden Süre: 2 saat 8 dakika

2 saat 8 dakika Tür: Dram, Gerilim

Dram, Gerilim Oyuncular: Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Hatice Aslan



KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU

Peki, Kurak Günler filminin konusu ne? Filmin konusu özetle şöyle: Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat'a yaklaştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.

KURAK GÜNLER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Dram ve gerilim türündeki Kurak Günler filmi, 9 Aralık'ta vizyona giriyor.

KURAK GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI

Selahattin Paşalı,

Ekin Koç,

Selin Yeninci,

Erol Babaoğlu,

Erdem Şenocak,

Sinan Demirer,

Nizam Namidar,

Ali Seçkiner Alıcı,

Eylül Ersöz



ALTIN PORTAKAL'DA 9 ÖDÜL

Kurak Günler Altın Portakal'da 9 kategoride ödül aldı.

En İyi Yönetmen: Emin Alper – Kurak Günler

Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı / Kurak Günler

En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis – Kurak Günler

En İyi Müzik: Stefan Will – Kurak Günler

En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker – Kurak Günler

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu – Kurak Günler

SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler – Emin Alper

Film -Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper – Kurak Günler

KURAK GÜNLER VE EMİN ALPER

Kurak Günler filminin yönetmen koltuğunda Emin Alper oturuyor. Emin Alper, ilk uzun metrajlı filmi Tepenin Ardı ile çok sayıda ödül aldı. İkinci filmi Abluka 72. Venedik Film Festivali'nin ana yarışmasında Jüri Özel Ödülü kazandı. 2019'da Kız Kardeşler'le Berlin Film Festivali'nin ana yarışmasına ve 2022'de dördüncü filmi Kurak Günler ile Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış bölümüne seçildi.