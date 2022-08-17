Kusursuz Kiracı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Kusursuz Kiracı konusu nedir? Oyuncuları kimler?

MF Yapım imzalı yeni dizi Kusursuz Kiracı yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün yer aldığı diziden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki kusursuz Kiracı konusu nedir? Oyuncuları kimler? Dizinin künyesine yakından bakalım:

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ KÜNYE

Kanal: FOX

Yayın günü: Belli değil

Dizinin özeti: Kusursuz Kiracı dizisi bir apartmanda yaşanan insanlar arasındaki ilişkileri konu ediniyor. Dizi Mona (Dilan Çiçek Deniz) ve Yakup (Serkay Tütüncü) adlı iki internet gazetesi muhabirinin ilişkisini anlatacak.

Başrol oyuncuları: Dilan Çiçek Deniz , Serkay Tütüncü, Bennu Yıldırımlar

Yönetmen: Yusuf Pirhasan

Senaryo: Nermin Yıldırım

KUSURSUZ KİRACI KONUSU

Kusursuz Kiracı’da ana karakter Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul’un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar.

Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup’un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı’nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCU KADROSU

Kusursuz Kiracı dizisinin oyuncuları arasında;

Dilan Çiçek Deniz,

Serkay Tütüncü,

Bennu Yıldırımlar,

Melisa Döngel,

Ruhi Sarı,

Rüçhan Çalışkur,

Beyti Engin,

Özlem Tokaslan,

Umut Kurt,

Deniz Cengiz,

İncinur Daşdemir,

Nilsu Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

KUSURSUZ KİRACI TANITIM FRAGMANI