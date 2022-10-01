Masa dekoru fikirleri için en iyi 14 Instagram hesabı

Her mevsim eve yeni bir kanepe getiremeseniz de yemek masanız istediğiniz zaman değişiklik yapabileceğiniz bir konumdadır. Hatta ihtiyacınız olan ilhamsa zaten telefonunuzda. Masa dekoru fikirlerini keşfetmek için favori Instagram hesaplarımızdan bazılarını topladık, ancak dikkatli olun, büyük olasılıkla renkli çiçekli tabaklara veya bir dizi kristal bardaklara göz dikmeye başlayacaksınız. Önerdiğimiz hesaplarda kaybolmak için birkaç saatiniz var!

Casa de Perrin

Los Angeles markası Casa de Perrin karıştır-yakıştır sanatında ustalaşmıştır.

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LooksLike White

Tasarımcı ve seramik sanatçısı Trudy Crane, mütevazı beyaz tabağı terfi ettiriyor.

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Lindsey Emery of Suide One Suite

Resimsi pastel kreasyonlar bu gösterinin yıldızları.

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Lenox

340 yıldır bu sektörde olan Lenox'un biyografisine göre "masa üstü her şeyin yeri"dir. Açıkçası mantıklı geliyor.

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Elephant Ceramics

Kusursuz kusurlu tabaklara fırından çıkar çıkmaz ilk kez göz atın.

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Karen Mordechai of Sunday Suppers

Fotoğrafçı ve yemek meraklısı, daha azının çok daha fazlası olabileceğini kanıtlıyor.

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John Derian

Bir tutam hevesle dekupaj yapın.

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Matt and Britt Witt of Red House

Bu ikili, klasik mumlu kanvas çantalar satabilir, ancak masa üstü görselleri kendilerine aittir.

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Camille Styles

Yaşam tarzı blogcusu, nasıl iyi bir parti düzenleneceğini bilir.

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Props Ltd

Bu Londra aksesuar mağazasının envanteri, bir tasarım aşığının hayalidir.

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Food52

Yemeğin tadı kadar güzel göründüğü yer.

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Herriott Grace

Minimalist ev eşyaları, el oyması kaşıkları ve porselen kek standları büyük etki için üst üste dizin ve dağıldıklarını düşünün.

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The Dinner Club by No.57

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir yeraltı akşam yemeği kulübüne katılmanın nasıl bir şey olduğunu görün.

Bu gönderiyi Instagram'da gör The Dinner Club by No.57 (@thedinnerclub57)'in paylaştığı bir gönderi

Beth Kirby

Bu dünyayı dolaşan fotoğrafçı ve stilistin zarif ama yaşanmış beslemesinde, ustalıkla buruşmuş bir çay havlusu veya masaların üzerine saçılmış kırıntıları görürseniz şaşırmayın.