MasterChef eleme potasına kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, potaya kimler gitti?

MasterChef potaya kim gitti, kim kazandı? MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kimler oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı bu hafta bir kez daha kaybeden mavi takımda eleme oylaması gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hasan Alp oldu. Hasan Alp eleme potasına Simge'yi gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Ayşe oldu.

Önceki bölümde iki eleme adayı belli olmuştu. Bu isimler Şadi ve Nilay olarak belirlenmişti. Böylece bu haftanın eleme adayları Şadi, Nilay, Simge ve Ayşe oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununda kırmızı ve mavi takımdan, 'Türkiye ve kardeş coğrafyaların geleneksel lezzetleri' konseptinde yemekler hazırlamalarını istedi. Menüde ise ayran aşı çorbası, etli enginar, analı kızlı, Ankara tava, fasulye diblesi, tepside patlıcan kebabı, piruhi, bozbaş, Boşnak mantısı, hayrabolu tatlısı yemekleri vardı.

Düello şeklinde oynanan oyunda süre 45 dakika oldu. Süre sonunda değerlendirme yapan şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım son kez bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için siyah önlüklerini giyerek bir kez daha sınav verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan barbunya ile yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi.

45 dakikalık süre sonunda değerlendirme yapan şefler başarılı buldukları isimleri öne çağırdı. Gecenin sonunda finale Ayşe ve Hasan Alp kaldı. Şeflerin değerlendirmesi ile bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hasan Alp oldu.