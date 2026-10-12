MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu, kim gitti?

MasterChef Türkiye'de bir veda gecesi daha geride kaldı. 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde, hafta boyu süren zorlu mücadeleler neticesinde eleme adayı olan yarışmacılar mutfakta adeta zamanla yarıştı.

Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi? 11 Ekim Pazar MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?

11 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Hafta boyunca mavi ve kırmızı takımlar arasında kıyasıya geçen dokunulmazlık mücadelelerinin ardından potaya giren 7 yarışmacı pazar akşamı elenmemek için mutfağa girdi. Hafta boyunca potaya gönderilen eleme adayları şu isimlerden oluştu:

-Nurten

-Ayşe

-Nilay

-Buse

-Hasan Alp

-Şadi

-Enes

-Kübra

11 EKİM MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacı Buse oldu.