MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu, kim gitti?
TV8 ekranlarında heyecan fırtınası devam ediyor. 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde şeflerin tabağını en az başarılı bularak veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...
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MasterChef Türkiye'de bir veda gecesi daha geride kaldı. 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde, hafta boyu süren zorlu mücadeleler neticesinde eleme adayı olan yarışmacılar mutfakta adeta zamanla yarıştı.
Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi? 11 Ekim Pazar MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?
11 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Hafta boyunca mavi ve kırmızı takımlar arasında kıyasıya geçen dokunulmazlık mücadelelerinin ardından potaya giren 7 yarışmacı pazar akşamı elenmemek için mutfağa girdi. Hafta boyunca potaya gönderilen eleme adayları şu isimlerden oluştu:
-Nurten
-Ayşe
-Nilay
-Buse
-Hasan Alp
-Şadi
-Enes
-Kübra
11 EKİM MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacı Buse oldu.