MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu? Mehmet Şef Emre'yi heimlich manevrasıyla kurtardı

MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Şefler bu etapta yarışmacılardan 'Türkiye'den ve dünyadan sebze yemekleri' konseptinde 11 çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Gecenin yemekleri ise vichyssoise, zeytinyağlı portakallı kereviz, caponata, zeytinyağlı kabak dolması, imam bayıldı, mücver, karnabahar steak, sebzeli tajine, Melanzane All Parmigiana, sebzeli pilav ve balkabaklı cheesecake oldu.

Şefler bu etapta yarışmacılara tam 45 dakika süre verdi. Sürenin sonunda yapılan değerlendirme ile MasterChef takım oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI, ÖDÜL NE OLDU?

Takım oyunu sonrası mavi takım ödül için bireysel olarak mutfağa girdi. Bu etapta ise şefler yarışmacılardan, Çanakkale'nin coğrafi işaretli ürünü olan bayramiç beyazı ile yaratıcı yamaklar hazırlamalarını istedi.

30 dakikalık süre sonunda şefler değerlendirmelerini yaptı ve son ikiye Bahar ve Nilay kaldı. Gecenin sonunda ise ödül oyununu kazanan Nilay, 100 bin TL'nin sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE KORKUTAN ANLAR

MasterChef'te dün gece ödül oyunu sırasında korkutan anlar yaşandı. Bireysel oyun oynanacağı esnada Emre'nin boğazına yemek kaçtı. Durumu fark eden Mehmet Şef, Emre'ye heimlich manevrası yaptı. Sağlık ekipleri de yardıma koşarken, yarışmacının durumunun iyi olduğu görüldü.