MasterChef'te kadroya giren 5. isim kim oldu?

MasterChef Türkiye kadroya kim girdi? ana kadro mücadelesinin beşinci gününde yanıt buldu...

MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında yarışmacılar ilk turda kimyon tozu ve çekirdeği ile yaratıcı tabak hazırlamak için önlük giydi.

Şefler bu etapta yarışmacılara tam 45 dakika oldu. Süre sonunda, Hatice-Enes-Hami Efe-Fatma-Emre-Fazlı üst tura çıkarak final etabına geçti.

5. İSİM ENES OLDU

Gecenin ikinci etabında ise şefler yarışmacılardan kazandibi tatlısı yapmalarını istedi. Bu etapta da verilen süre sonrası finale Emre ve Enes kaldı. Şeflerin yaptığı değerlendirme ile ana kadroya giren 5. isim Enes oldu.