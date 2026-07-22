MasterChef'te kadroya giren 5. isim kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 21 Temmuz Salı akşamı ekranlara gelen son bölümde, ilk grupta yer alan yarışmacılar önlüğü kapabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Yarışmacılar ilk etapta kimyon tozu ve çekirdeğiyle yaratıcı tabaklar hazırlarken, ikinci etapta ise zorlu kazandibi tatlısıyla jürinin karşısına çıktı. Peki, 21 Temmuz MasterChef ana kadroya giren 5. isim kim oldu, kim kazandı?
Elele Online
MasterChef Türkiye kadroya kim girdi? ana kadro mücadelesinin beşinci gününde yanıt buldu...
MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında yarışmacılar ilk turda kimyon tozu ve çekirdeği ile yaratıcı tabak hazırlamak için önlük giydi.
Şefler bu etapta yarışmacılara tam 45 dakika oldu. Süre sonunda, Hatice-Enes-Hami Efe-Fatma-Emre-Fazlı üst tura çıkarak final etabına geçti.
5. İSİM ENES OLDU
Gecenin ikinci etabında ise şefler yarışmacılardan kazandibi tatlısı yapmalarını istedi. Bu etapta da verilen süre sonrası finale Emre ve Enes kaldı. Şeflerin yaptığı değerlendirme ile ana kadroya giren 5. isim Enes oldu.