'Maviydi Bisikletim' Maltepe seyircisiyle buluşuyor

Dinçer Sümer’in yazdığı Ersin Umulu’nun yönettiği oyun, 1 Ekim 2024 Salı günü saat 20.30’da Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

OYUNUN KONUSU

İlk gençlik yıllarını geçirdiği İzmir'e duyduğu özlemin ve ilk aşkının izinden giden bir adamın, anılarına yaptığı bu yolculuk, bizi 1950'lerin İzmir'inden günümüze taşıyor. Oyunda Çağrı Büyüksayar rol alıyor.