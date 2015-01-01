Bafetto'dan yeni şube

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Bafetto, Avrupa Yakası’ndaki ilk şubesini Gayrettepe Astoria’da açtı.

Şaşkınbakkal, Caddebostan ve Ataşehir’de 3 şubesi bulunan Bafetto, böylece şube sayısını 4’e çıkardı. Bafetto, 2015 yılında Avrupa Yakası’nda büyümeyi hedefliyor.

İtalya’nın en iyi pizza ustalarından alınan eğitimlerle oluşturulan pizza hamuru, en az 48 saat mayalandırmada bekletildiği için hiç yemediğiniz kadar hafif. Bu hafif ve kağıt incelediğindeki hamur, İtalya’dan getirtilen özel sosun taze domates ve baharatlarla harmanlanmasıyla oluşan karışım ile birleşiyor. Üzerine koyulan mozzarella ve kaliteli malzemelerle ortaya çıkan pizza lezzetiyle fark yaratıyor. Butik pizza restoranı olarak hizmet veren Bafetto’nun menüsünde birbirinden lezzetli pek çok pizza çeşidi bulunuyor. Herkesin damak tadına uyacak yaklaşık 25 farklı pizzası bulunan Bafetto, özel tatlarıyla da ilgi çekiyor.

Bafetto’da pizzalar 17,90 TL’den başlıyor ve 28,90 TL’ye kadar uzanıyor.

Bafetto ‘pizza şişmanlatır’ algısını da kırmayı hedefliyor. Kağıt inceliğindeki hamuru özel bir formülle hazırlayan Bafetto’nun pizzaları hem sağlıklı hem de diğer pizzalara oranla düşük kalorili.