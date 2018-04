Batı Panorama

İstanbul’un doğayla içiçe, sakin noktalarından biri olan Büyükçekmece’de hizmet veren Batı Panorama, özellikle keyifli haftasonu kahvaltıları için tercih edebileceğiniz ideal bir adres

Geniş bir alanda kurulu olan tesis, kalabalık ve yemekli organizasyonlar için de birebir. Kokteyller, düğün yemekleri ve organizasyonları, bayi ve şirket toplantıları, kongre, seminer, özel kutlama ve yemekler için uygun bir altyapı ve ferah ortama sahip olan Batı Panorama, taze ürünlerle hazırlanmış lezzetler eşliğinde keyifli saatler geçirebileceğiniz bir işletme. Tesis web sitesinde şöyle tanıtılmakta:

“5000 m2 açık alanı, 800 m2 kapalı, 200 m2 ayrı teras villasıyla, Vip salon yürüyüş alanları, kongre alanları, yeme içme tesisleri, cafe kahvaltı mekanları, çocuk oyun alanları ile farklı bir hizmet anlayışı ile kurulmuştur. Yeşille mavinin yarıştığı panoramik manzarada deneyimli ve güler yüzlü personelin tebessümü merhaba der sizlere sıcak, sevecen bir o kadar doğal yamaçlar ayrı bir çiçek dizini sunar size. Mayıs ve Haziran aylarının çiçek zenginliğinde çiçek kokuları arasında dingin bir doğanın huzur veren sevgisini hissedersiniz. Batı Panorama hem maviye hemde yeşile bulanmış bir tablo gibidir adeta .Bati Panorama BuyukcekmeceÇekmece Boğazı mis gibi kokan çiçekleri masmavi açık denizi ile saklı bir cennet gibidir. Gelmek değil ayrılmak zordur …



İstanbul Kahvaltı Mekanı

İstanbul Büyükçekmece”de Marmara Denizi kıyısında yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan Batı Panorama, her gün saat 10.00 ve 16.00 arasında kahvaltı ve Brunch keyfi sunuyor.

Nefis kahvaltılıklar hem gözünüze hem de midenize hitap edecek. Gün içinde ihtiyacımız olan enerjinin sıkı bir kahvaltıda yattığı söylenir. Batı Panorama Bu anlayış içinde nezih ortamı ile ister tek, ister ailenizle; yeşillik ve deniz manzarası eşiliğinde ve çocuğunuz için oyun parkıyla rahat bir kahvaltı yapmanızı sağlayacak.



Kokteyl

Batı Panorama’nın şık ferah atmosferi, kokteyl organizasyonlarınız içinde benzersiz bir ortam sunuyor. Bu özel tesiste şelale ve deniz seyir keyfinize kadar her şey hayallerinizin ötesinde. Batı Panorama Buyukcekmece zengin ve farklı mönü alternatiflerinin bulunduğu, mönü seçeneklerine isteğe göre pasta da ilave edilmekte. Kokteyl Salonlarının en önemli özelliklerinden biri de, nikahın bu mekanda kokteyl esnasında kıyılıyor olması. İstenilen zaman diliminde mönü alternatifleriyle hizmet verilmesidir. Kokteyliniz, dilediğiniz gibi ister kapalı mekanda isterseniz gece açık havada size özel konseptte organize ediyoruz.



Büyükçekmece Teras

Denize nazır geniş bahçesiyle özel terasıyla da her daim iş adamları ve gürültüden kaçan İstanbul sakinleri tarafından tercih edilen mekanımız tüm hafta hizmet vermektedir. Teras’ta Pazar Kahvaltısı Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü eşliğinde, şehrin kalabalığı ve gürültüsünden uzakta, kafanızı ve İstanbul’u dinleyerek şöyle ağız tadıyla Pazar gününü kucaklamaya ne dersiniz? Marmara Denizi manzaralı Teras’ta, Batı Panorma’nın nefis kişiye özel demlenen tavşan kanı çaylarımızın yanında, yöresel doğal üreticilerden seçerek sunduğumuz birbirinden lezzetli, doğal ve sağlıklı kahvaltı ürünlerimizin tadına doyamayacaksınız. Tabii siz de İstanbul’da İstanbul’u arayanlardansanız…”