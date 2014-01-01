Bebek'te yeni yıl festivali

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İstanbul’un en renkli yeni yıl eğlencesi bu yıl Bebek’te…

Bebek Yeni Yıl Festivali 28-31 Aralık'ta Vodafone Red ana sponsorluğunda Bebek Parkı'nda!



Müzik, eğlence, alışveriş, buz pateni pisti, atlı karınca, dev yılbaşı ağacı, alışveriş stantları, tahtabacaklar ve jonglörler, Happy Nest ile çocuk etkinlikleri,

Her gün canlı müzik performansları, Su Soley, Ece Seçkin, Yıldız Asyalı ve Number 1 FM DJ’leri, sürprizler ve çok daha fazlası...

Yeni yılı karşılamak hiç bu kadar keyifli olmamıştı!



İstanbullular bu yıla Bebek’te bol eğlence, bol kahkaha, müzik ve sürprizlerle giriyor. Beşiktaş Belediyesi tarafından Vodafone Red ana sponsorluğunda ilk kez gerçekleşecek Bebek Yeni Yıl Festivali, 28-31 Aralık tarihleri arasında İstanbulluları Bebek Parkı’nda buluşturuyor.



28 Aralık Cumartesi günü açılacak ve her gün 10.00’dan akşam 23.00’e kadar sürecek olan Bebek Yeni Yıl Festivali, 7’den 70’e herkesi Bebek Parkı’na davet ediyor.



Park içerisine kurulacak yılbaşı pazarı, 200 metrekarelik buz pateni pisti, atlı karınca, 10 metrelik özel ışıklandırmalı yılbaşı ağacı, tahtabacaklar ve jonglörler, yılbaşı bandosu, Happy Nest ile yılbaşına özel çocuk etkinlikleri hem çocukları hem yetişkinleri unutamayacakları bir yeni yıl coşkusu yaşamaya davet ediyor.



Gün boyunca sevdiklerinize yılbaşı hediyeleri seçebilir, yemek molası verebilir, dostlarınızla kahve ve çay eşliğinde sıcak sohbetler yapabilir, genç sanatçılar Su Soley, Yıldız Asyalı ve Ece Seçkin canlı performansları ile müziğin ve atmosferin keyfine varabilir, DJ David Şaboy ve Number 1 Group medya sponsorluğunda DJ performanslarıyla yeni yılı neşe içinde karşılayabilirsiniz…



Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal tüm İstanbulluları yeni yıl coşkusunu yaşamak üzere ailece Beşiktaş’a ve Bebek Parkı’na davet ederek; bu keyifli festivalde hep beraber olmaya çağırıyor.



Beşiktaş Belediyesi Bebek Yeni Yıl Festivali’nde içinizdeki çocuğu uyandırın, 2014’e unutulmaz bir başlangıç yapın.



Vodafone Red’lilere festivalde özel indirimler!



Bebek Yeni Yıl Festivali’nin ana sponsoru Vodafone Red, abonelerine özel yeni yıl sürprizleriyle fark yaratıyor. Yeni yıla özel sürprizlerle girecek Vodafone Red’lileri Bebek Yeni Yıl Festivali’nde yüzde 50 indirimle buz pateni, atlı karınca gibi aktivitelerden faydalanabiliyor.



Ayrıca yeni yılı yurt dışında geçirmeyi planlayan Red’liler, tek telefonla Vodafone Red Kişisel Asistanlık Hizmeti’nden faydalanarak uçak biletlerini kolayca alıyor, VIP transferle rahatça evlerinden havalimanına gidiyor ve havalimanlarında ücretsiz lounge hizmetinden faydalanabiliyorlar. Yeni yıla yeni akıllı cihazıyla girmek isteyen Vodafone Red’liler ise en son teknoloji akıllı cihazlara çok uygun fiyatlarla ve 100 TL’ye varan aksesuar hediyesiyle sahip oluyor.