Big Chefs Anadolu Hisarı açıldı

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Büyük Şefler boğazın Anadolu yakasını keşfediyor.

Big Chefs, 9 Aralık itibariyle misafirlerini tarih kokan yeni lokasyonunda, Anadolu Hisarı’nda ağırlıyor. Bir yanda Rumeli Hisarı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün renkli ışıkları, diğer yanda ise Anadolu Hisarı’nın ihtişamıyla çevrili Big Chefs, misafirlerini geçmişten geleceğe keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Özel tekne servisi

Tekneyle deniz yolundan gelmek isteyen misafirler için tasarlanan iskele alanı, gün boyu Big Chefs’e ulaşımı kolay kılıyor. Kısa süre içinde, Anadolu Hisarı şubesine özel olarak haftanın her günü, 09:00 – 01:00 saatleri arasında sunulacak olan tekne servisi ise boğazın iki yakası arasındaki mesafeyi minimuma indiriyor.

