Bistro Cabana

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İstanbul Anadolu yakasının en dikkat çeken mekanlarından Bistro Cabana, seçkin ortamına yine seçkin lezzetleri eşlik ettirebilen özel bir cafe restoran

Ataşehir Kayışdağı’nda Acıbadem Üni. Tıp Fakültesi’nin hemen yakınında yer alan Bistro Cabana, modern çizgilerle ahşap ağırlıklı dekore edilmiş, yüksek tavanlı, avizeli iç mekanı ile girer girmez farklılığını hissettiren bir ortama sahip.



Menüsü Akdeniz ve dünya mutfaklarından, hepsi titizlikle hazırlanmakta. Odun ateşinde pişirilen pizzalar, ızgara kırmızı et, tavuk, balık çeşitleri, burgerler, bonfile, külbastı lezzetleri bunlardan sadece bazıları. Tatlı seçenekleri de aynı derecede leziz ve göze hitap eden estetikte. İtalyan mozarella ve burrata peynirli salatalar, somon ile hazırlanan spesiyaller, etli pazı sarma gibi yöresel lezzetler, köfte dürüm, çorba çeşitleri gibi farklı damak tatlarına seslenebilen bu özel menüye, kaliteli ithal ve yerli şaraplar eşlik ediyor. Sadece lezzetleri ile değil, ortam ve ambians açısından da “en iyi restoranlar” klasmanındaki yerini hakeden bir adres Bistro Cabana