Ceviz Ağacı

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Üsküdar Koşuyolu’nda nefis lezzetler sunan Ceviz Ağacı Cafe ve Pastane, özellikle Anadolu yakasının en popüler ve ilgi çeken mekanlarından biri konumunda.

İlk bakışta kahvaltı evi ve pastane konseptine sahip görünse de, Türk ve dünya mutfaklarından zengin tatlara sahip her damağa seslenebilen bir yemek menüsüne de sahip. Bunun haricinde hepsi günlük hazırlanan pasta, kurabiye, tatlı, kek, çikolata, kahve, dondurma ve şekerleme çeşitleriyle de pastane kimliğini de koruyan bir adres Ceviz Ağacı.



Ana yemeklerde Meksika mutfağından wrap, quesadilla, fajita çeşitleri, İtalyan makarna ve pizzaları, Türk mutfağından hünkar beğendi, ızgara köfte, yoğurtlu kebap gibi birbirinden farklı oldukça geniş seçenekler mevcut. Ayrıca, atıştırmalıklar, burger, waffle, krep çeşitleri, dileyene çorba ve serpme kahvaltı alternatifleriyle de gerçek bir lezzet durağı konumunda. Keyifli ve ferah ortamı da bu lezzetlere eşlik ediyor. Tüm özellikleri ile aileniz ve sevdiklerinizle hoş vakit geçirebileceğiniz, ilgiyi hakeden bir mekan Ceviz Ağacı.