Coffeeway İstanbul

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Avrupa’nın ünlü kahve zinciri Coffeeway, İstanbul’da açmış olduğu 2 farklı konseptteki mekanı ile Türkiye pazarına girdi.

Coffeeway önümüzdeki aylarda çeşitli noktalarda mağazalar açarak, Türkiye’deki zincirini genişletmeyi planlıyor. Kişiye özel seçeneklerle dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerini taze öğüterek, kahve severlerin hizmetine sunan mekanlar zinciri oldukça iddialı.



Rahatlatıcı ve zevkli bir mola için Coffeeway’e uğrarsanız lezzetli pasta ve kurabiyelerle kaçamak yapma fırsatını da bulabilirsiniz. Coffeeway’in, evlerdeki kahve keyfi için damak tatlarına uygun kahveyi seçmede yardımcı uzman ekibi baristalar, seçilen kahvenin evdeki makinaya uygun öğütülmesini de sağlıyorlar. Orijinal model ve renklerde espresso makinaları, presli kahve makinaları, ibrikler, saklama kutuları, öğütme değirmenleri, Türk kahvesi, espresso ve cappuccino fincanları, kupalar, bardaklar ve tepsileriyle hem damağa hem de göze hitap eden Coffeway, take-away konseptiyle gün içerisinde kahve ihtiyacınıza cevap veriyor.