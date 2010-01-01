En iyi 10 döner salonu

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İstanbul'da dönerin en iyi adresleri...



Yazı: Ebru Yarbasan







Moda Yazarı Alex Akimoğlu, Şef Arda Türkmen, Yemek Blogger'ı Nilay Tulum, Yemek Yazarı Sema Temizkan ve İşadamı Sinan Öncel'den oluşan juri İstanbul Life dergisi için dönerin en iyi adreslerini seçti.



1. BEYTİ

Florya’daki Beyti , yarım asrı askın geçm iş boyunca dünya si yaseti ne yön veren çok öneml i i s mlerden fi lm yıldızlarına kadar pek çok ünlünün dönerle i lk tanıştığı adreslerden. Özel yöntemlerle d inlendi r i p terbi ye ed len et, kömür ateşi nde p işiriliyor. Döner kebap, pi lav ve közlenm iş bi ber eşliğinde serv is ed ili yor. F iyatı 32 TL.

Tel 0212 663 29 90



2. BORSA

Türk mutfağından en güzel yemekler tadab ileceğiniz adreslerden bi ri de Borsa restoranları. Boğaz içi Borsa, İsti nye ve Kand lli ’de üç şubesi bulunuyor. Odun ateşi nde kuzu ve dana

et inden yapılan döneri beyaz pi lav ve ızgarada domates-b iber eşliği nde sunuluyor. İskender kebabını da mutlaka denemelisiniz. Porsi yon dönerin fi yatı 38 TL.

0212 232 42 01



3. BURSA GARAJ KEBAP

Levent’te plazalarıni arasındaki Bursa Garaj’ın en az Iskender kebabı kadar, yanında serv s edilen patlıcan salatasının da bağımlısı çok. Kabak tatlısı da döneri n ağzınızda

bıraktığı tadı tamamlayacak lezzette. Döner tombi k ekmekte, tabakta veya İskender kebap olarak servi s ed ili yor. Porsi yon fi yatı 21 TL.

0212 281 48 48



4. BURSA KEBAPÇISI

İst iklal Caddes i’nde, Fransız Konsolosluğu’nun tam karşısındaki Bursa Kebapçısı, döner sevenlerin uğrak yerleri nden. Özelli kle Beyoğlu gecelerine akmadan önce damağınızda

b ir tat kalsın i stersen iz uğrayab ilirsiniz. İsteğe göre İskender kebap, porsi yon veya yarım ekmek i çi ne hazırlanıyor. Porsi yon döneri n fi yatı 16 TL.

0212 249 93 72



5. DEFNE BÜFE

Beşiktaş Çarsısı’ndaki lezzet durağı Defne Büfe, şeh irde en lezzetli döner y iyeb ileceğiniz mekanların başında geli yor. Mönüde döner, sade olarak serv is ed lmesinin dışında, pi lav üstü döner, dürüm döner, ekmek arası döner ve pi de döner olarak yer alıyor. Büfe standartlarına göre fi yatlar bi raz yüksek olsa da deği yor. Sade döner in fi yatı 15 TL.

0212 261 39 06



