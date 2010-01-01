menu

close

menu

close

menu

close

En iyi 10 döner salonu

İstanbul'da dönerin en iyi adresleri...

Yazı: Ebru Yarbasan



Moda Yazarı Alex Akimoğlu, Şef Arda Türkmen, Yemek Blogger'ı Nilay Tulum, Yemek Yazarı Sema Temizkan ve İşadamı Sinan Öncel'den oluşan juri İstanbul Life dergisi için dönerin en iyi adreslerini seçti.

1. BEYTİ
Florya’daki Beyti, yarım asrı askın geçmiş boyunca dünya siyasetine yön veren çok önemli ismlerden film yıldızlarına kadar pek çok ünlünün dönerle ilk tanıştığı adreslerden. Özel yöntemlerle dinlendirip terbiye edlen et, kömür ateşinde pişiriliyor. Döner kebap, pilav ve közlenmiş biber eşliğinde servis ediliyor. Fiyatı 32 TL.
Tel 0212 663 29 90

2. BORSA
Türk mutfağından en güzel yemekler tadabileceğiniz adreslerden biri de Borsa restoranları. Boğaziçi Borsa, İstinye ve Kandlli’de üç şubesi bulunuyor. Odun ateşinde kuzu ve dana
etinden yapılan döneri beyaz pilav ve ızgarada domates-biber eşliğinde sunuluyor. İskender kebabını da mutlaka denemelisiniz. Porsiyon dönerin fiyatı 38 TL.
0212 232 42 01

3. BURSA GARAJ KEBAP
Levent’te plazalarıni arasındaki Bursa Garaj’ın en az Iskender kebabı kadar, yanında servs edilen patlıcan salatasının da bağımlısı çok. Kabak tatlısı da dönerin ağzınızda
bıraktığı tadı tamamlayacak lezzette. Döner tombik ekmekte, tabakta veya İskender kebap olarak servis ediliyor. Porsiyon fiyatı 21 TL.
0212 281 48 48

4. BURSA KEBAPÇISI
İstiklal Caddesi’nde, Fransız Konsolosluğu’nun tam karşısındaki Bursa Kebapçısı, döner sevenlerin uğrak yerlerinden. Özellikle Beyoğlu gecelerine akmadan önce damağınızda
bir tat kalsın isterseniz uğrayabilirsiniz. İsteğe göre İskender kebap, porsiyon veya yarım ekmek içine hazırlanıyor. Porsiyon dönerin fiyatı 16 TL.
0212 249 93 72

5. DEFNE BÜFE
Beşiktaş  Çarsısı’ndaki lezzet durağı  Defne Büfe, şehirde en lezzetli döner yiyebileceğiniz mekanların başında geliyor. Mönüde döner, sade olarak servis edlmesinin dışında, pilav üstü döner, dürüm döner, ekmek arası döner ve pide döner olarak yer alıyor. Büfe standartlarına göre fiyatlar biraz yüksek olsa da değiyor. Sade dönerin fiyatı 15 TL.
0212 261 39 06

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler