İstanbul’un farklı lokasyonlarındaki otelleriyle hizmet veren Divan, Sevgililer Günü’ne özel romantik alternatifler sunuyor. Çiftleri İstanbul’un tadını çıkarmaya davet eden otelde konaklamalı ve konaklamasız seçenekler mevcut.
Bilgi için: (0212) 315 55 00
Çifte ödül
Swissotel The Bosphorus, Istanbul, Sevgililer Günü’nü unutulmaz bir haftaya dönüştürüyor. Romantik müziğin eşlik ettiği lezzetler, keyif dolu spa deneyimleri, çiftlere özel yemek dersi ve ayrıcalıklı konaklamanın yanı sıra Cafe Swiss’te buluşmak isteyen şanslı bir çift bir hafta sonu Swissotel Resort Bodrum Beach’te konaklayacak.
Bilgi için: (0543) 326 81 11
4 gün 4 gece kutlama
Büyüleyici bir manzaraya karşı 4 gün 4 gece Sevgililer Günü kutlamak isterseniz, Türkiye’nin ilk ve tek ‘Relais&Chateaux’ ünvanlı oteli Museum Hotel’in teklifi var. 14-18 Şubat’ta rezervasyonunu direkt otelden yaptıran tüm çiftler 25 indirim avantajıyla konaklayacak.
Bilgi için: (0384) 219 22 20
Özel konaklama paketi
10 Karaköy, Sevgililer Günü’ne özel konaklama paketi ve restoranındaki özel menüsüyle aşkınızı taçlandırmak için hazır. Size sadece 10 Karaköy’ün muhteşem atmosferinde aşkınızı kutlamak kalıyor.
Bilgi için: (0212) 703 33 33