Gaja Roof

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Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’un 16. katında yer alan, Gaja Roof, yenilenen genç ve modern yüzü ile tatlı bir yaz esintisi eşliğinde Boğaz'ı tüm güzelliğiyle kucaklamaya devam ediyor...

Boğaz'ın manzarasını en güzel perspektiften sunan modern ve minimalist bir tarzda döşenen Gaja Roof, dinlenmek, rahatlamak ve yaz akşamlarının keyfine varmak isteyenlerin buluşma noktası… Şef Philippe Bischoff’un yaza özel yenilikleri ile lezzet konusundaki iddiasını devam ettiren Gaja Roof, roze şarap ve şampanya çeşitleri, dünya mutfaklarından özenle seçilmiş yeni menüsü ile keyifli yaz akşamları yaşatmaya hazır.

“Hoisin” sos ile servis edilen Pekin ördek sarması, kaya tuzunda pişirilmiş doğal levrek, ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik, ızgaralar, Akdeniz geleneğiyle pişirilmiş ahtapot, kırmızı şarap sos ve taze sebzeler; Gaja Roof menüsünde öne çıkan tatlar…

