Gül Sultan Yalısı

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Üsküdar Beylerbeyi’nde, Boğaz’a nazır tarihi Gül Sultan Yalısı, zarif mimarisi, geçmişten günümüze uzanan geleneksel Boğaz yalılarının son temsilcilerinden biri olmasının yanında, seçkin davetlere, kalabalık yemek organizasyonlarına ev sahipliği de yapan bir adres.

Özellikle yemekli düğün organizasyonları, kutlama ve kokteyller için ideal bir ortama sahip olan Yalı’nın, ağırlıklı olarak Türk Osmanlı mutfağından sevilen lezzetlere sahip bir menüsü var. Gül Sultan Yalısı ve hizmetleri konusunda web sitesinde verilen bilgiler şöyle:



“Beylerbeyi’nde, 2 köprünün tam ortasında denize sıfır konumdaki muhteşem Boğaz manzarasıyla, eşsiz bir konumda yer alan Gül Sultan Yalısı, hem eğlence merkezinin kalbinde, hem de sakin ve huzur dolu bir ortamda düğün, nişan, sünnet, gala yemeği, mezuniyet balosu, kokteyli gibi özel davetlerinizi yapmanın keyfine varacaksınız. Gül Sultan Yalısı 120 yıllık tarihiyle, bahçesinde bulunan asırlık ağaçları ve leziz mutfağıyla sizlere peri masallarını aratmayacak bir gece geçirme imkanı sunuyor. Tevfik Fikret’in “Tanin” gazetesinden ortağı Nezir Hüseyin Kadri Bey tarafından Mimar Kemalettin Bey’e restore ettirilen Gül Sultan Yalısı‘nın 1904 yılında ki ilk sahibi ise Trabzonlu saray faytoncusudur. Her köşesi tarih kokan Gül Sultan Yalısı sizleri muhteşem organizasyonlarınız için bekliyor.



Özel gününüzde eşsiz hizmetlerimiz ile deneyimli mutfak ve servis kadromuz, yemekli davetlerinizde 250 kişi, kokteyl düzeninde 500 kişilik Yalı Bahçemiz ile huzurlarınızdayız. En yakın zamanda görüşmek üzere…”