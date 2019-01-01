Limak Oteller zinciri, en yeni halkasını Kuzey Kıbrıs’ta hizmete açıyor.

Limak Cyprus Deluxe Hotel, Zümrüd-ü Anka efsanesinden hayat bulan büyüleyici hikayesiyle Kuzey Kıbrıs’ta... Her konuğunu tıpkı Zümrüd-ü Anka gibi tek ve benzersiz görmesinden yola çıkarak inşa edilen otel, Anka Kuşu’nun hikayesinin bitişinin aksine görkemli ve yeniden yaradılışın başlangıcı olarak hayat buluyor. Efsaneye göre Anka Kuşu’nu görenlerin de sonsuz mutluluğa ulaşacağı rivayet ediliyor. Ultra her şey dahil konsepti, benzersiz doğasıyla unutulmaz anılar biriktireceğiniz Limak Cyprus Deluxe Hotel, Bafra Turizm Bölgesi’nde yer alıyor. Berrak denizi ve muhteşem kumsalı ile denize sıfır mesafede konumlanan oteli Sevgililer Günü için tercih edebilirsiniz.



Bilgi için: (0392) 631 18 81





