Kilye Suvla Lokanta

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Çanakkale Eceabat’ta yörenin doğal ürünleriyle hazırlanan menüsüyle organik gurme tatlar arayanlar için eşi az bulunur adreslerden biri olan Kilye Suvla Lokanta misafirlerini bekliyor

Doğal yöntemlerle yetiştirilen sebze ve meyvelerin katkısız ve geleneksel yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen Kilye Doğal Ürünler‘in üretim tesislerinde misafirleriyle buluşan Lokanta, kısa zamanda Gelibolu Yarımadası’nda bir lezzet durağı haline geldi.



Çanakkale Boğazı’ndan Avrupa’dan Asya’ya geçişteki son nokta olan Eceabat’ta, Suvla kavından özel seçimlerle, Kilye’nin özgün ürünlerinin kullanıldığı enfes lezzetleri buluşturan Kilye Suvla Lokanta; Çanakkale, Gökçeada, Assos ve Bozcaada’ya yolu düşenlerin uğrak noktası olarak lezzet severlere farklı bir deneyim vadediyor.



Kilye Suvla Lokanta, farklı ve özgün tatları, büyüleyici bir ambiyansta ziyaretçilerine sunmaya devam ediyor. Doğal yöntemlerle mevsiminde yetiştirdiği sebze ve meyveleri doğal, katkısız ve geleneksel yöntemlerle işleyen ‘Kilye Doğal Ürünler’i Suvla kavından özel seçimlerle buluşturan Lokanta, menüsünde sunduğu enfes lezzetlerle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. KilyeMenüsünde Kilye ürünleriyle hazırlanan sağlıklı atıştırmalıklar, çeşit çeşit salatalar, ana yemek olarak ızgara seçeneklerinin yanı sıra enfes makarna ve pizzalar sunan Lokanta’da ayrıca yöresel tatlılar vez engin kahvaltı seçenekleri de lezzet severleri bekliyor.



Yalnızca sunduğu lezzetler ve dinamik ekibi ile değil, şaraphanenin içinde yer alan kendine has mekanında farklı dekorasyonu ve doğayla iç içe geçen verandasıyla da farklı bir atmosfer sunan Kilye Suvla Lokanta’yı ziyaret edenler ayrıca tüm Kilye Doğal Ürünleri ve Suvla ürünlerinin bulunduğu geniş mağazadan pek çok değişik ürün alabilme şansına da sahipler. Eğer yolunuz tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Eceabat’a düşerse Kilye Suvla Lokanta’nın sunduğu enfes lezzetleri denemeden geçmeyin.