Noodle sever misiniz?

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Nu Noddle yeni şubesini açtı.

İstanbulluların gönlüne taht kuran Nu Noodle, İstanbul’da Cihangir ve Ataşehir’den sonra Levent şubesi ile de hizmet vermeye devam ediyor. İşten eve dönerken, evde yemek yapmaya üşenirken veya öğle yemeği için sağlıklı, besleyici ve dilerseniz kalori kontrolünüze yardımcı bir alternatif düşünürken ilk aklınıza gelen adres Nu Noodle olacak! Nu Noodle’da kullanılan tüm malzemeler sıhhi, yüksek kaliteli ve taze, mönüler her zaman sağlıklı seçenekler içeriyor. Noodle’ı bir lezzet şölenine dönüştüren Nu Noodle’da, diyet noodle seçeneği de dahil olmak üzere, dilediğiniz noodle alternatifini seçebilir, istediğiniz içerikle zenginleştirebilir ve muhteşem soslarla daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. Ayrıca hızlı paket servis imkanı da bulunuyor.